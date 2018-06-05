Андрей Федун: "В сборной России нет ни одной слабой линии, кроме обороны"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых Андрей Федун в интервью "СЭ" поделился мнением о составе сборной России, который будет играть на чемпионате мира, а также рассказал, кого из игроков мира и нашей страны считает талантливыми.

– Салах – страшный футболист?

– Конечно! Когда видишь игру таких людей, понимаешь, что существуют гении. Рождаются Марадона, Месси, те же Криштиану с Салахом. Да и сенегалец Мане производит угрожающее впечатление. У нас тоже в свое время была плеяда талантливых игроков, которые уезжали на Запад и украшали мировой футбол. Сейчас у бельгийцев мощное поколение, у французов. Да и у нас начинает подрастать неплохая молодежь. Кто бы что ни говорил, есть результаты работы академий и школ. Да, юные, к большому сожалению, не всегда выстреливают - никуда не деться от недостатков нашей подготовки. Но люди реально способны стать настоящими мастерами.

– Выходит, нам чуть-чуть не хватило восьми лет с момента получения чемпионата мира? Еще год-два – и получили бы совсем другую сборную?

– Наверное. В принципе и теперь в нашей команде нет ни одной слабой линии, кроме обороны. Налицо очень хорошая вратарская школа, блестящая средняя линия, неплохое нападение. К сожалению, выбыл из-за травмы Кокорин, но разноплановые форварды приличного уровня все равно есть. А вот с защитниками не повезло. Одного сломали, второго, другие пока не выросли. Но не бывает сборных, у которых на абсолютно всех позициях выступают исключительно суперзвезды.

Полная версия интервью Андрея Федуна.

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