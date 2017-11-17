Андреас Гранквист: "Были расстроена жеребьевкой "стыков", но понимали, что все в наших силах"

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист подчеркнул, что команда осталась недовольна жеребьевкой стыковых матчей чемпионата мира-2018, однако верила в свои силы. Шведам попались четырехкратные чемпионы мира сборная Италии. В первой игре скандинавы победили 1:0, во второй сыграли вничью 0:0 и пробились в финальную стадию турнира.

- Италия была самым сложным вариантом из всех, которые мы могли получить при жеребьевке в стыковых матчах, - сказал Гранквист в интервью пресс-службе "Краснодара". - Это большая футбольная держава, опытная команда, традиционно одна из сильнейших в мире. Не скрою, мы были расстроены итогами жеребьевки. Однако в группе мы играли с Францией – командой сейчас еще более мощной. Эти игры показали, что мы можем сражаться на равных с соперниками такого уровня и даже побеждать их. Мы понимали, все в наших силах, нужно просто верить в себя и показать все, на что мы способны.

Наш план был таков: в первой игре дома ни в коем случае нельзя пропустить, потому что выездной гол давал бы сопернику огромное преимущество, ну и самим забить при возможности. И то, и другое в итоге нам удалось, пусть и не без доли везения. Считаю, дома мы выглядели очень достойно. А во втором матче нам уже надо было сохранить добытый перевес. Попытались сыграть примерно так же, как в первой игре, но не вышло. Италия прижала нас к воротам, было очень тяжело, но мы выстояли.

Примерно в середине отборочного турнира у нас возник спор - не спор... В общем, в разговоре я пообещал ребятам, что если пробьемся на чемпионат мира, дам им побрить себя наголо. Они уже давно хотели это сделать, и я дам им шанс своим обещанием. И ничуть об этом не жалею. Волосы у меня растут быстро. Поначалу мне было как-то неудобно, чего-то не хватало, но сейчас даже нравится новый имидж. Однако вряд ли я буду продолжать бриться наголо. Видимо, снова отращу волосы. А пока приходится носить шапку - без волос голове холодновато.

Как отмечали успех? Сначала радовались на поле вместе с нашими болельщиками, которых приехало в Италию человек 700. Затем праздновали в раздевалке – пели песни, скандировали речовки. Потом вернулись в отель, там нас ждал праздничный ужин. Были поздравительные речи и все такое. После этого ветераны остались там же в отеле, где позволили себе пропустить за победу по стаканчику, а молодежь отправилась гулять по ночному Милану. В общем, всем было весело. А на следующий день мы прямо из Милана разлетелись по своим клубам.

Насчет жеребьевки предпочитаю не загадывать. Как будет, так будет. Знаю, что мы попали в третью корзину, значит, у нас в группе могут оказаться как минимум две очень сильные сборные. В любом случае жду интересных матчей. Для меня, да и большинства наших игроков это будет самый значимый турнир в карьере, и мы постараемся выступить на нем достойно, не ударить в грязь лицом