Бразилия вновь возглавила список самых результативных сборных в истории ЧМ

Сборная Бразилии вернула себе лидерство в списке самых результативных команд в истории чемпионатов мира.

Во втором туре группового этапа турнира 2026 года бразильцы разгромили Гаити со счетом 3:0.

На счету сборной Бразилии теперь 241 гол. По итогам первого тура чемпионата мира ее опередила Германия (239), которая еще не сыграла свой второй матч на ЧМ-2026.

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира. Бразильцы становились победителями турнира пять раз.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.