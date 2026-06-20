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Сегодня, 10:15

Бразилия вновь возглавила список самых результативных сборных в истории ЧМ

Руслан Минаев

Сборная Бразилии вернула себе лидерство в списке самых результативных команд в истории чемпионатов мира.

Во втором туре группового этапа турнира 2026 года бразильцы разгромили Гаити со счетом 3:0.

На счету сборной Бразилии теперь 241 гол. По итогам первого тура чемпионата мира ее опередила Германия (239), которая еще не сыграла свой второй матч на ЧМ-2026.

Дуглас Сантос против Луисиуса Дидсона.Бразилия легко разобралась с Гаити. Винисиус снова лучший, Эндрик в игре, а Дуглас Сантос был в шаге от гола

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира. Бразильцы становились победителями турнира пять раз.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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