Алексей Миранчук: "Сборная России пробежала больше всех на ЧМ? Ничего удивительного"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки в Новогорске в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Уругваем отметил, что несмотря на то, что пока находится на скамейке запасных, рад за тех ребят, которые выходят на поле и побеждают и всегда готов выйти на замену.

– Наша сборная по итогам двух матчей пробежала больше всех на этом чемпионате. То есть происходит что-то фантастическое?

– Да нет. Это залоги подготовки. Мы хорошо поработали на сборах, поэтому ничего удивительно здесь нет.

– Вы принимали участие почти во всех контрольных встречах. Нет ли у вас внутренних противоречий, что сборная выигрывает без вас, а вы сидите на скамейке?

– Команда состоит из одиннадцати игроков, поэтому я рад за сборную и за страну. Те ребята, которые выходят на поле, молодцы, а мы их поддерживаем и готовы заменить.

25 июня сборная России поведет третий матч группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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