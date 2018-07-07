Александр Кержаков: "Осталось всего три шага. Верим в команду! Вперед Россия"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира отметил, что подопечные Станислава Черчесова могут выйти не только в полуфинал, но и стать победителями всего турнира.

- Осталось всего три шага! Самых тяжелых и трудных, но ВСЕГО ТРИ! Верим в команду! Вперед РОССИЯ, - написал Кержаков в Инстаграме.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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