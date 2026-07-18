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Сегодня, 00:23

Родри: «Когда против тебя играет такой футболист, как Месси, нужно сохранять максимальную концентрацию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Родри.
Фото AFP

Капитан сборной Испании Родри перед финалом чемпионата мира-2026 против Аргентины рассказал, как команда собирается противостоять Лионелю Месси.

«Прежде всего, мы должны держать Месси подальше от штрафной площади. Во-вторых, когда нам неизбежно придется обороняться, мы должны играть с ним максимально плотно и действовать агрессивнее. Возможно, нам не стоит садиться слишком глубоко.

Мы — команда, которая любит высоко прессинговать и заставлять соперника играть назад. Думаю, именно это станет ключом к воскресному матчу. Но когда против тебя играет такой футболист, как Лео, который часто действует непредсказуемо, нужно сохранять максимальную концентрацию», — цитирует AS Родри.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

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