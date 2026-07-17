Романо: Зидан возглавит сборную Франции после подписания контракта в июле

Экс-капитан сборной Франции и бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит национальную команду в этом месяце, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Журналист в очередной раз подтвердил свою информацию, о которой впервые сообщил в ноябре.

54-летний Зидан заменит своего бывшего партнера по сборной Франции Дидье Дешама, который занимал пост главного тренера национальной команды с 2012 года. Специалист уже определился со своим штабом, официальные документы будут подписаны в июле.

Сборная Франции под руководством Дешама с 2012 года провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА. В 2022-м «трехцветные» сыграли в финале ЧМ, а в 2016-м — в финале Евро.

Во вторник, 14 июля, Франция проиграла Испании (0:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2026. Тогда же Романо напомнил, что оставляющего свой пост Дешама заменит Зидан. В ночь на 19 июля по московскому времени французы сыграют в матче за третье место с Англией.