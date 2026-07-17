Дивеев о финале ЧМ-2026: «Буду болеть за испанцев»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026.

«Все мои команды, за которые я болел, вылетели. Но по последним играм испанцев и аргентинцев, наверное, я буду болеть за испанцев, потому что их футбол мне понравился, они очень хорошо контролировали мяч и очень спокойно действовали с Португалией. Эта команда — единственная, наверное, кто пропустил один гол за весь чемпионат мира, поэтому буду болеть за них», — приводит слова Дивеева пресс-служба «Зенита».

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.