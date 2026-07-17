ФИФА и Белый дом планируют обсудить риски проведения финала ЧМ-2026 из-за лесных пожаров

Сотрудники Белого дома встретятся с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино для обсуждения потенциальной опасности проведения финала чемпионата мира на фоне лесных пожаров около Нью-Йорка и Нью-Джерси, сообщает Sky News.

По данным источника, встреча состоится 17 июля.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе финала ЧМ-2026 из-за масштабных пожаров в Канаде, которые распространились на северные территории США.

Если сильное задымление и высокий уровень загрязнения воздуха будут представлять угрозу для здоровья болельщиков, матч между Испанией и Аргентиной, который запланирован на 19 июля, может пройти в другой день.