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Сегодня, 19:15

Абаскаль считает Испанию и Аргентину лучшими сборными на ЧМ-2026: «Финал будет очень захватывающим»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале чемпионате мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Это будет захватывающий матч. Месси будет защищать титул чемпионат мира со своей сборной против Испании, где Лионель вырос и добился всего как игрок. Испания может доминировать, но Аргентина очень конкурентоспособна и обладает характером, позволяющий ей бороться в сложных ситуациях до конца. Ждем зрелищный матч от двух лучших сборных этого турнира», — сказал Абаскаль «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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