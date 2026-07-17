Абаскаль считает Испанию и Аргентину лучшими сборными на ЧМ-2026: «Финал будет очень захватывающим»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале чемпионате мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Это будет захватывающий матч. Месси будет защищать титул чемпионат мира со своей сборной против Испании, где Лионель вырос и добился всего как игрок. Испания может доминировать, но Аргентина очень конкурентоспособна и обладает характером, позволяющий ей бороться в сложных ситуациях до конца. Ждем зрелищный матч от двух лучших сборных этого турнира», — сказал Абаскаль «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.