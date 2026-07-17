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17 июля, 23:45

Франция — Англия: прогноз и коэффициенты на матч финала ЧМ по футболу

Франция и Англия встретятся в матче за 3-е место на ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Франции и Англии встретятся в матче за 3-е место на чемпионате мира по футболу в ночь на воскресенье, 18 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 0.00 по московскому времени.

Букмекеры считают французов фаворитами: коэффициент на то, что они станут обладателями бронзовых медалей, составляет 1.48, на успех англичан — 2.65.

Корреспондент «СЭ» Илья Потетюев ожидает от Франции результативной игры.

«У синих достаточно мотивации, чтобы как следует проявить себя в матче за третье место: Килиан Мбаппе борется за «Золотую бутсу» и звание лучшего бомбардира на втором ЧМ подряд, Майкл Олисе явно не горит желанием уступать первую строчку в топе ассистентов турнира. К тому же игра против Англии станет последней для Дидье Дешама во главе сборной Франции — завоевание бронзовых медалей станет красивым прощанием с тренером», — написал Потетюев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча за 3-е место. Следить за ходом игры Франция — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

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