Кукурелья завершит карьеру в сборной в случае победы в финале ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что завершит карьеру в национальной команде в случае победы на чемпионате мира-2026.

В финале Испания сыграет с Аргентиной 19 июля.

«Если Испания выиграет чемпионат мира, я позвоню Луису де ла Фуэнте на следующий день и завершу карьеру в сборной. С трофеями Евро и чемпионата мира нельзя желать большего», — сказал защитник «Реала» журналистам.

Кукурелья дебютировал за сборную Испании в июне 2021 года. На данный момент 27-летний защитник провел за национальную команду 31 матч и забил 1 гол.