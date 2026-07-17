Премьер Испании Педро Санчес посетит финал ЧМ-2026 в Нью-Йорке

Премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье отправится в Нью-Йорк на финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет 19 июля.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес посетит финал чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Испании в воскресенье сыграет в Нью-Йорке против Аргентины», — сообщает RTVE.

Санчеса будет сопровождать министр спорта Испании Милагрос Толон. На матче также будут присутствовать король Испании Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.