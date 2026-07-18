«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026

Сергей Игнашевич в шоу «Кто здесь Царь?» от БЕТСИТИ рассказал, что считает Дидье Дешама лучшим тренером чемпионат мира 2026 года.

Напомним, сборная Франции проиграла в полуфинале команде Испании и теперь сыграет в матче за третье место с англичанами.

«Я всегда был поклонником игры сборной Франции, ее стиля. На мой взгляд, Дешам — носитель тех традиций, которые были заложены. Это не шараханье от схемы к схеме, это 4-2-3-1 или 4-3-3 с великолепными вингерами, с центральным нападающим и тем, кто играет под ним. Это передача эстафетной палочки из поколения в поколение. Мое мнение, говоря про эту сборную — это лучшая сборная Франции всех времен, даже лучше 1982 года с Платини в составе и сильнее 1998 года. Футбольное невезение, что они не оказались в финале. Это команда без слабых мест, разве только позиция левого защитника, которая в сложный момент дала сбой. По потенциалу и по тому, как Дешам управлял командой на турнире, заслуживает самых высоких оценок.

Это была самая мотивированная команда. Я видел, как он давал установки в раздевалке, как реагировал на хорошие и плохие моменты во время матча. Это была трезвая, мудрая оценка. Умение находить контакт как с опытными, так и молодыми игроками — это его отличает от всех остальных. Дешам взял в состав всех топовых игроков и нашел им всем место на поле. А как только возникали конфликты, он на корню решал вопросы», — считает Игнашевич.

Другой экс-игрок сборной России Александр Мостовой не согласился с Игнашевичем, назвав лучшим тренером турнира Лионеля Скалони.

«Все, что сказал Сергей, можно перенести на Скалони. Такой же футбольный человек, прошел эту школу. Но огромный плюс Скалони — он вышел в финал. И он не ставит себя выше игроков, и никогда не надо это делать. Если я когда-то стану тренером, я никогда себя выше их ставить не буду, как это делают те, кто никогда не играл в футбол», — сказал Мостовой.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.