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Сегодня, 22:02

Источник: Ямаль и Порро возобновили тренировки в общей группе сборной Испании перед финалом ЧМ-2026

Сергей Филин

Полузащитник Ламин Ямаль и защитник Педро Порро вернулись к тренировкам в общей группе сборной Испании после дискомфорта в мышцах, сообщает COPE.

В четверг 19-летний Ямаль тренировался по индивидуальной программе с повязкой на левом бедре из-за мышечного дискомфорта. 26-летний Порро пропустил занятие в общей группе по той же причине.

По данным источника, оба футболиста тренировались отдельно от остальных игроков, чтобы избежать лишнего риска. Они смогут принять участие в оставшемся поединке ЧМ-2026.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ламин Ямаль и&nbsp;Лионель Месси.19 лет назад Месси искупал в ванночке младенца Ямаля. Как случилась первая встреча будущих финалистов ЧМ-2026?

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