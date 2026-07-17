Источник: Ямаль и Порро возобновили тренировки в общей группе сборной Испании перед финалом ЧМ-2026

Полузащитник Ламин Ямаль и защитник Педро Порро вернулись к тренировкам в общей группе сборной Испании после дискомфорта в мышцах, сообщает COPE.

В четверг 19-летний Ямаль тренировался по индивидуальной программе с повязкой на левом бедре из-за мышечного дискомфорта. 26-летний Порро пропустил занятие в общей группе по той же причине.

По данным источника, оба футболиста тренировались отдельно от остальных игроков, чтобы избежать лишнего риска. Они смогут принять участие в оставшемся поединке ЧМ-2026.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.