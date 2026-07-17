ФИФА впервые продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые в истории будет продавать билеты на пресс-конференцию перед финалом чемпионата мира, сообщает газета Daily Mail.

По информации источника, стоимость билета для взрослого человека составляет 80 долларов, для ребенка — 35 долларов. Ожидается, что на мероприятии, помимо главных тренеров и капитанов, будет присутствовать глава ФИФА Джанни Инфантино. Ранее подобные пресс-конференции были доступны только для аккредитованных журналистов.

В финале ЧМ-2026 встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), он начнется в 22:00 мск.