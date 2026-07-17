Самедов не верит в совместный заговор ФИФА и Аргентины на ЧМ-2026: «Не понимаю о чем речь вообще»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предвзятом отношении Международной федерации футбола (ФИФА) и судей к сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.



«Не вижу, что ФИФА их тащит. Не понимаю о чем речь вообще. Я готов говорить о том, как они переламывают матчи. Да, отменили гол Египта, но они все равно потом еще один забили. Англичан аргентинцы задавили по-футбольному. Против такой Аргентины им невозможно было выстоять. После этого матча уже любое может произойти. Хотя испанцы для меня — скрытые фавориты этого турнира», — сказал Самедов «СЭ».



В финале турнира Аргентина сыграет против сборной Испании в воскресенье, 19 июля, в 22.00 по московскому времени.