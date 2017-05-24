Строители разбили бутылку шампанского о последний смонтированный блок купола "Мордовия Арены". ФУТБОЛ - Чемпионат мира - ЧМ-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС. ЧМ-2018
18:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строители разбили бутылку шампанского о последний смонтированный блок купола "Мордовия Арены"

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Строители завершили монтаж блоков купола стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске, сообщает welcome2018.com. Это событие рабочие отметили оригинальным образом - разбив бутылку шампанского о последнюю смонтированную консоль. 

Всего купол состоит из 88 консолей, общий вес которых составляет 6 тысяч тонн. Теперь краны, работавшие внутри стадиона, будут убраны, и через месяц начнется укладка газона. 

"Мордовия Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/zavershen-montazh-blokov-kupola-mordoviya-areny/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А на Распилке били бутылку? Или побоялись за сохранность стадиона?

18:38