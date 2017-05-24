Строители разбили бутылку шампанского о последний смонтированный блок купола "Мордовия Арены"

Строители завершили монтаж блоков купола стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске, сообщает welcome2018.com. Это событие рабочие отметили оригинальным образом - разбив бутылку шампанского о последнюю смонтированную консоль.

Всего купол состоит из 88 консолей, общий вес которых составляет 6 тысяч тонн. Теперь краны, работавшие внутри стадиона, будут убраны, и через месяц начнется укладка газона.

"Мордовия Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.