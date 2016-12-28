Джанни Инфантино: "ФИФА применит санкции к России, если случаи применения допинга будут доказаны"

ФИФА готова применить санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе, описанные в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, будут доказаны. Об этом сообщил во время интервью в Дубае глава организации Джанни Инфантино.
- Если случаи употребления допинга действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут меры и применят санкции, – цитирует AP Инфантино.
- Вы по-прежнему доверяете Виталию Мутко?
- Он - член совета ФИФА, и мы работаем вместе.
aleko555
Вот вам и вся песня.Как раз ведут к чемпионату мира.Просрали все посты в ведущих спортивных организациях либералы домарощенные,вот теперь мы все расхлебываем нажитое ими дерьмо.А то ведь мы маленькие дети, как будто не знаем что весь большой спорт на допинге держится,просто запад своих прикрывает,а наших и прикрыть некому,вот они как могут так и глумятся.Понятно что теперь будут постоянно ноги о нас вытирать,а товарищи чиновники будут улыбаться и плевки с лица вытерать.Они то с бабками в карманах, а мы с х.....!Всех министров родом из девяностых надо гнать,потому что они работают не на государство ,а на себя.
20:46
ЮКИ
и на хрена,в футболе допинг!?бить точнее Не станешь,обводка не улучшится,качество паса тоже.а пробегать 90 мин,из 80 шагом,так это любому доступно!
20:44
vaysman
и давно ли им доказательства нужны стали?
20:26