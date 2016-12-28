Джанни Инфантино: "ФИФА применит санкции к России, если случаи применения допинга будут доказаны"

ФИФА готова применить санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе, описанные в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, будут доказаны. Об этом сообщил во время интервью в Дубае глава организации Джанни Инфантино.

- Если случаи употребления допинга действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут меры и применят санкции, – цитирует AP Инфантино.

- Вы по-прежнему доверяете Виталию Мутко?

- Он - член совета ФИФА, и мы работаем вместе.