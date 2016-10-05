Беспилотные аппараты могут быть задействованы для безопасности на чемпионате мира-2018

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) предложила правоохранительным органам комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на микроавтобусах и миниатюрные беспилотники для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"В настоящее время корпорация ведет работу с силовыми ведомствами по поставке необходимого оборудования - радиостанций, командно-штабных машин, обеспечивающих наблюдение за ситуацией и управление подразделениями силовиков.

Также прорабатывается возможность поставки комплексов РЭБ, обеспечивающих подавление сетей связи, каналов управления беспилотниками и взрывными устройствами".

Кроме того, отметил он, наблюдать за обстановкой на спортивных объектах и в местах массового скопления людей смогут миниатюрные аппараты размером со стрекозу, о которых ранее рассказали в ОПК.

Также рассматривается возможность размещения некоторых изделий РЭБ в обычных микроавтобусах, рассказал представитель корпорации. "Есть соответствующие запросы на этот счет", - сказал он.