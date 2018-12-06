Сборная России под руководством Хомухи сыграет с Португалией, Польшей и Шотландией в отборе Евро-2019

В четверг, 6 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда отборочного турнира Евро-2019 среди команд не старше 17 лет. Сборная России (игроки 2002 года рождения) в группе 6 сыграют с Португалий, Польшей и Шотландией.

Матчи с участием юношеской сборной России пройдут 20, 23 и 26 марта 2019 года в Шотландии. Для попадания в финальный турнир, который состоится летом 2019 года в Ирландии, необходимо занять первое место. Также возможен проход со второй позиции в группе.

Дмитрий Хомуха, старший тренер юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.):

- Соперники по группе у нас очень сильные. С командами Португалии и Шотландии мы знакомы. Португалия, к примеру, выиграла представительный турнир "Монтегю" во Франции, на котором выступали и мы, что лишний раз говорит об ее уровне. С Шотландией мы провели два спарринг-матча на августовском сборе в Испании, в обоих из которых уступили. Нет информации пока только о команде Польши, но сейчас будем собирать данные.

У нас очень сложная группа, тем более, что Элитный раунд будет проходить в Шотландии. В свое время в эти же сроки мы играли в Элитном раунде ЧЕ-2013 U-17 в Англии, и там было много проблем, связанных с климатическими условиями - сильный ветер, снег. Шотландия находится еще севернее Англии, поэтому погода во время проведения Элитного раунда, скорее всего, будет очень влажная.