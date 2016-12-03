Зоран Тошич: "Я – футболист ЦСКА и еще долго буду носить армейскую футболку"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после победы над "Уралом" (4:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России рассказал об интересе к нему со стороны "Трабзонспора", отметив, что контракт с ЦСКА действует еще шесть месяцев. По словам Тошича, он еще долго будет носить футболку армейского клуба, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Вы отдали идеальный пас на Траоре. Это какая-то наработка на тренировке или спонтанно получилось?

– Просто был такой момент. Я увидел, что Траоре находится рядом, и попробовал отдать ему мяч, и это удачно получилось.

– Как в раздевалке отпраздновали первый гол в карьере Федора Чалова?

– Мы желаем ему, чтобы он еще много мячей забил за ЦСКА. Никто его специально не поздравлял, потому что он уже долго находится в команде и уже стал игроком основного состава. Все ожидали от него голов, надеемся, что он и дальше будет забивать.

– Прошла информация, что сегодня на матче был скаут "Трабзонспора", который следил за вами. Что знаете об интересе турецкого клуба к вам?

– Я знаю этот клуб, но сейчас я футболист ЦСКА и еще долго буду в этой футболке.

– Как обстоят дела с вашим контрактом?

– Он действует еще шесть месяцев, до июня следующего года. Так что пока я игрок ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше.