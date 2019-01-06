Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы: "Матч с участием Мамаева и Кокорина в СИЗО может пройти 19 января"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщила, что футбольный матч в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с участием в Александра Кокорина и Павла Мамаева, может пройти в день Крещения, 19 января.

Ранее Татьяна Стукалова, адвокат Кокорина, заявила, что ее подзащитный играть в тюрьме не будет.

– Поскольку сейчас праздники, то никто над этим не работает. Но организаторы уверяют, что матч состоится и они постараются сделать все максимально ярко, – сказала Меркачева. – Детали, возможно, появятся в первый рабочий день года, 9 января. Я с этой даты буду тревожить ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – Прим. "СЭ"), чтобы конкретно сказали когда, что и как.

– Вы видели Кокорина и Мамаева в праздничные дни? У них не поменялось мнение по поводу матча?

– В этом году еще не встречались. Но Мамаев изначально был согласен играть, с Кокориным возник казус, но поскольку матч может состояться, даже если в нем примет участие только Павел, то все нормально.

Все равно их пришлось бы как-то разводить. Говорили, что надо получить разрешение следователя для проведения игры. Но этого не нужно, если Кокорин и Мамаев не пересекутся. Соответственно, если выходит за один состав Кокорин, а за второй – Мамаев, то никакого дополнительного одобрения не надо. Когда они будут вместе тренироваться и играть, то может возникнуть спорный момент поскольку происходит контакт людей проходящих по одному уголовному делу, что закон ограничивает. Но, думаю, следователь дал бы разрешение, потому что уже все основные действия по делу завершены. Теперь все решит суд.

Ничего такого, что они могли бы друг другу тайно сказать, нет. Более того, когда они в последний раз были в суде, то сидели в одном "аквариуме" и общались сколько хотели, смеялись. Потом Павел сказал, что их за это обвинили. Он говорит, что просто рады были друг друга видеть. Не плакать же им. Я совершенно согласна. Было бы наивно, если бы они рыдали и бросались друг к другу в объятья с криками и стонами. Люди старались поддерживать себя и товарищей.

– Есть предположение, когда могут сыграть?

– Это произойдет не 9 и не 10 января, но в ближайшие дни. Люди, которые выступали организаторами вместе с правозащитниками – это команда "Сорок Сороков". Они уже играли в футбол с сотрудниками "Бутырки" и знают, как все это проводится. Организаторы просят назначить матч на день Крещения, 19 января. Говорят, что было бы здорово таким образом отметить праздник. Люди в прорубях станут купаться, а здесь футбол устроят. (Арман Мкртчян)

В октябре Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Недавно суд продлил арест футболистов до 8 февраля этого года.