Юрий Семин: "Самедову не хватило места на скамейке – у него микротравма"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после победы в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Тереком" (2:0) еще раз подчеркнул: он не выгонял полузащитника Александра Самедова с клубной базы, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. На этой неделе 32-летний россиянин был переведен в дубль железнодорожников после разговора с Семиным. По данным "СЭ", в ближайшее время Самедов станем игроком "Спартака".

- В какой форме Самедов, и почему он не играл?

- Самедов не играл по той простой причине, что Игнатьев в последние дни лучше играл и тренировался.

- Места на скамейке Самедову тоже не хватило?

- Не хватило. Оказалось, что у него микротравма. Кстати, хочу повторить: Семин Самедова с базы, как написали отдельные СМИ, не выгонял! Нужно выдерживать конкуренцию. Тренер, а не пресса или какие-то вышестоящие органы, определяет, кто должен выйти сражаться на футбольном поле. В "Локомотиве" на сегодняшний день это так. Как дальше будет, не знаю. Если будет этот тренер, то он и будет определять.

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