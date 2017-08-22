Юрий Семин: "Фернандеш говорит по-русски на уровне переводчика"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и рассказал о профессионализме полузащитника Мануэла Фернандеша. По его словам, португалец отлично разговаривает на русском языке.

– Правда, что Фернандеш, который провел сумасшедший матч против "Спартака", летом мог покинуть "Локо"? И вы, по слухам, даже беседовали с ним по этому поводу?

– Было или не было – сейчас нет смысла говорить об этом. Фернандеш любит "Локомотив", ему нравится в Москве. Если человек на уровне хорошего переводчика выучил русский язык, это говорит о его любви к стране, клубу, людям, с которыми он здесь общается. К тому же Мануэл каждый день доказывает, что является футболистом высокого класса. В то же время у него еще предостаточно резервов.

Как-то прочитал, что он якобы режим нарушал. Так вот я никогда этого не видел. И думаю, что такого не может быть в принципе, потому что он профессионал высшей степени. Больше скажу, он даже помимо тренировок работает индивидуально: недалеко от его дома есть тренажерный зал, там он выполняет свою отдельную программу. Хотя поначалу я не очень это приветствовал, но он себя хорошо знает и все доказал.

– По-русски он говорит, как Гильерме?

– Они оба очень хорошо говорят. Молодцы, некоторые даже не пытаются этого делать.

Полное интервью Юрия Семина