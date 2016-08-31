Юрий Семин: "Денисов в "Локо"? Завтра скажем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал опровергать информацию "СЭ" о том, что полузащитник "Динамо" Игорь Денисов перейдет в его команду. По словам наставника, завтра будет более точная информация.

– Денисов может перейти в "Локомотив"?

– Может. А может – и нет.

– Значит, ведете переговоры?

(После паузы.) Завтра скажем. Больше сейчас комментировать нечего. У меня когда игрок будет на тренировке, тогда о чем-то можно разговаривать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)