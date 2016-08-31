12:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Денисов в "Локо"? Завтра скажем"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал опровергать информацию "СЭ" о том, что полузащитник "Динамо" Игорь Денисов перейдет в его команду. По словам наставника, завтра будет более точная информация.

– Денисов может перейти в "Локомотив"?

– Может. А может – и нет.

– Значит, ведете переговоры?

(После паузы.) Завтра скажем. Больше сейчас комментировать нечего. У меня когда игрок будет на тренировке, тогда о чем-то можно разговаривать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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besnebes1

Ну все, можно Локо вычеркивать из первой 6-ки))

12:58

igorvasilevich

Лихие 90-тые для мяса были отличными годами.

12:58

igorvasilevich

Спартак по ходу будет чемпионом снова. Все потому, что все конкуренты сливают добротных футболистов. Опять Спартак всех будет скупать талантливых, а у всех других наших клубов не будет баблосов.

12:57

igorvasilevich

Гарик ужиться не с кем не сможет. У него самооценка завышена, он не давно сравнивал себя с Месси на матч тв и по этому и говорил, чтобы ему такую зарплату нужно платить. а как футболист не о чем он.

12:56

blue-white!

Давай, Гарик, очередь разваливать паровозов) Хотя лучше иди в Спартак, он соскучился по ФНЛ)))))))

12:53

Патриот Сибири

Интересно, питерских модераторов задело то, что их распиаренного любимчика назвали пердивщиком? Или то, что кто-то посмел поставить молодого Баринова выше Денисова?

12:50

ruffus

igorvasilevich Если бы у бабушки был буй - она была бы дедушкой. А так паленая щетина как обычно позорно слилась карликам

12:42

Гарик "внук Наташи" Попов

igorvasilevich Добротный футболист с динамо Москвы вылетел позорно Гарик. В Динамо только Габулов и Ионов играли всем другим было по барабану. 12:34___________________В моём комменте,ключевое слово "Палыч". Если уживутся,Денисов немало пользы принесёт. Динамов ФНЛ,он и хотел оттуда вылететь.

12:39

zvovs

Тёмный взгляд Денисова выбрал новую цель.... бугага

12:39

баламошка

Шпалыч подписал себе смертный приговор.

12:37

igorvasilevich

Добротный футболист с динамо Москвы вылетел позорно Гарик. В Динамо только Габулов и Ионов играли всем другим было по барабану.

12:34

igorvasilevich

Sudden Finger чего пьем? Тарасов вообще каратист, а не футболист - одни проблемы у Локомотива от этого лузера. Что в Еврокубки Локомотив не попал вина за двоих лузеров Тарасов и Дюрица. Если бы Локомотив попал бы в Еврокубки в место Спартака - локомотив прошел АИК.

12:33

Гарик "внук Наташи" Попов

У Палыча не забалуешь. А если Игорь попробует,то точно,завершение карьеры. А футболист добротный,100процентное усиление. Удачи!

12:33

igorvasilevich

Ура 90-тые годы возвращаются Спартак будет вечный чемпион.

12:30

Levbereg

Да нормальный Гарик игрок. И общий язык можно найти. До Спаллети он только на сборную по пьяни что-то кричал. Ну с кем не бывает.))))

12:28

Sudden Finger

Для Локо это отличное приобретение. Денисов в паре с Тарасовым суперсвязка будет. Плюс Портнягин... Молодец Палыч!

12:27

Slim Taller

Если Сёмин наступит опять на те же грабли,то можно не сомневаться,ничего Локомотиву не светит.Денисов мастер разваливать атмосферу в команде.

12:24

самарец

Юрий Палыч ! зачем вам головняк по имени Денисов ??

12:19

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