Юрий Семин: "Денисов в "Локо"? Завтра скажем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал опровергать информацию "СЭ" о том, что полузащитник "Динамо" Игорь Денисов перейдет в его команду. По словам наставника, завтра будет более точная информация.
– Денисов может перейти в "Локомотив"?
– Может. А может – и нет.
– Значит, ведете переговоры?
(После паузы.) Завтра скажем. Больше сейчас комментировать нечего. У меня когда игрок будет на тренировке, тогда о чем-то можно разговаривать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
besnebes1
Ну все, можно Локо вычеркивать из первой 6-ки))
12:58
igorvasilevich
Лихие 90-тые для мяса были отличными годами.
12:58
igorvasilevich
Спартак по ходу будет чемпионом снова. Все потому, что все конкуренты сливают добротных футболистов. Опять Спартак всех будет скупать талантливых, а у всех других наших клубов не будет баблосов.
12:57
igorvasilevich
Гарик ужиться не с кем не сможет. У него самооценка завышена, он не давно сравнивал себя с Месси на матч тв и по этому и говорил, чтобы ему такую зарплату нужно платить. а как футболист не о чем он.
12:56
blue-white!
Давай, Гарик, очередь разваливать паровозов) Хотя лучше иди в Спартак, он соскучился по ФНЛ)))))))
12:53
Патриот Сибири
Интересно, питерских модераторов задело то, что их распиаренного любимчика назвали пердивщиком? Или то, что кто-то посмел поставить молодого Баринова выше Денисова?
12:50
ruffus
igorvasilevich Если бы у бабушки был буй - она была бы дедушкой. А так паленая щетина как обычно позорно слилась карликам
12:42
Гарик "внук Наташи" Попов
igorvasilevich Добротный футболист с динамо Москвы вылетел позорно Гарик. В Динамо только Габулов и Ионов играли всем другим было по барабану. 12:34___________________В моём комменте,ключевое слово "Палыч". Если уживутся,Денисов немало пользы принесёт. Динамов ФНЛ,он и хотел оттуда вылететь.
12:39
zvovs
Тёмный взгляд Денисова выбрал новую цель.... бугага
12:39
баламошка
Шпалыч подписал себе смертный приговор.
12:37
igorvasilevich
Добротный футболист с динамо Москвы вылетел позорно Гарик. В Динамо только Габулов и Ионов играли всем другим было по барабану.
12:34
igorvasilevich
Sudden Finger чего пьем? Тарасов вообще каратист, а не футболист - одни проблемы у Локомотива от этого лузера. Что в Еврокубки Локомотив не попал вина за двоих лузеров Тарасов и Дюрица. Если бы Локомотив попал бы в Еврокубки в место Спартака - локомотив прошел АИК.
12:33
Гарик "внук Наташи" Попов
У Палыча не забалуешь. А если Игорь попробует,то точно,завершение карьеры. А футболист добротный,100процентное усиление. Удачи!
12:33
igorvasilevich
Ура 90-тые годы возвращаются Спартак будет вечный чемпион.
12:30
Levbereg
Да нормальный Гарик игрок. И общий язык можно найти. До Спаллети он только на сборную по пьяни что-то кричал. Ну с кем не бывает.))))
12:28
Sudden Finger
Для Локо это отличное приобретение. Денисов в паре с Тарасовым суперсвязка будет. Плюс Портнягин... Молодец Палыч!
12:27
Slim Taller
Если Сёмин наступит опять на те же грабли,то можно не сомневаться,ничего Локомотиву не светит.Денисов мастер разваливать атмосферу в команде.
12:24
самарец
Юрий Палыч ! зачем вам головняк по имени Денисов ??
12:19