Вячеслав Колосков: "Доклад Макларена никак не повлияет на имидж российского футбола"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков уверен, что доклад следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена никак не может повлиять на имидж российского футбола.

После публикации первой части расследования были названы имена 11 игроков, информация о которых была передана независимой комиссией в ФИФА. Комиссия утверждает, что их положительные допинг-пробы были скрыты.

Во второй части доклада, который был опубликован в субботу, приводится якобы переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова, в которой упоминаются случаи махинаций с допинг-пробами российских футболистов. Комитет по этике ФИФА заявил, что запросит у ВАДА и РФС дополнительные данные и внимательно изучит информацию в докладе.

- Макларен точно сказал, что у него нет конкретных данных по футболу и он им особо не занимался, - приводит ТАСС слова Колоскова. - Прозвучали какие-то одиночные случаи: кто-то марихуану покурил, кто-то после выпивки приличной. Это никак не отразится на имидже российского футбола, РФС и чемпионата мира.

Еще не придумали такого средства, которое повышало бы мастерство футболистов. Они могут повысить в какой-то степени выносливость, может быть, скоростные качества, но методика подготовки такова, что мы видим, что без всякого допинга зарубежные футболисты не только на протяжении одного матча, но и всего сезона показывают выдающиеся результаты.

Это у нас в начале игрового сезона они (футболисты российских команд. - Прим. "СЭ") еще почему- то не "вкатились", не хватает игровой практики, в конце - уже устали, они не могут выдерживать нагрузок. Смотришь итальянский чемпионат, французский, особенно английский, и ловишь себя на мысли, что они будто всегда готовы на сто процентов, независимо от того, какой месяц; допинг здесь ни при чем, речь идет о подготовке.

"Марихуана огромная, гнать из команды"

В переписке беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которая приводится в приложении ко второй части доклада эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается: форвард московского "Динамо" в 2014 году употреблял марихуану (предположительно речь идет о Павле Соломатине).

Павел Соломатин: "Про марихуану - неправда. Если честно, болела спина"

Экс-форвард Динамо", а ныне "Балтики" отверг предположения в том, что во время карьеры в московском клубе он употреблял марихуану.