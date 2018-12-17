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Возбудят ли против Глушакова уголовное дело? Отвечает адвокат Дарьи Глушаковой

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Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал "СЭ" вызов футболиста на допрос в полицию.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой полузащитник обращается к супруге с угрозами. После этого она написала в полицию заявление, где отметила, что муж угрожает ей убийством. В данный момент идет бракоразводный процесс Глушаковых.

– Это стандартное проведение проверки по заявлению, – сказал Жорин. – Было подано заявление в полицию по факту угрозы убийством. Эти угрозы, к сожалению, уже слышала вся страна. Полицейские должны провести проверку, в том числе опросить лицо, в отношение которого написано заявление. Что и происходит. Все в рамках закона.

– Пока рано говорить о возбуждении уголовного дела?

– Это решит полиция. Мне кажется, что состав преступления есть. Но для этого и проводится проверка: что скажет представителям органов внутренних дел сам Глушаков, как все прокомментирует, признается или нет, как все объяснит.

– Сколько потребуется времени для принятия решения?

– Оно должно последовать в течение месяца. (Игорь Новиков)​

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