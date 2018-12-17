16:52 | Футбол — РПЛ

Глушакова вызвали на допрос в полицию

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash. Футболист даст показания по делу об угрозах жене.

Сообщается, что хавбек красно-белых сейчас общается со следователем. От его показаний зависит, заведут ли на него уголовное дело.

Напомним, ранее в интернете была опубликована аудиозапись того, как Глушаков угрожает своей жене Дарье. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.

 

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"

 

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash

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