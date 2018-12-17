Глушакова вызвали на допрос в полицию

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash. Футболист даст показания по делу об угрозах жене.

Сообщается, что хавбек красно-белых сейчас общается со следователем. От его показаний зависит, заведут ли на него уголовное дело.

Глушаков приехал в суд pic.twitter.com/78ot5KBXRv – Никита Камышев (@SkifFc) 17 декабря 2018 г.

Напомним, ранее в интернете была опубликована аудиозапись того, как Глушаков угрожает своей жене Дарье. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"