Глушакова вызвали на допрос в полицию

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вызван на допрос в полицию, сообщает телеграм-канал Mash. Футболист даст показания по делу об угрозах жене.
Сообщается, что хавбек красно-белых сейчас общается со следователем. От его показаний зависит, заведут ли на него уголовное дело.
Глушаков приехал в суд pic.twitter.com/78ot5KBXRv– Никита Камышев (@SkifFc) 17 декабря 2018 г.
Напомним, ранее в интернете была опубликована аудиозапись того, как Глушаков угрожает своей жене Дарье. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.
Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"
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