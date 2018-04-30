Владимир Эштреков: "Ничего страшного для "Локомотива" не произошло"

Бывший тренер "Локомотива" Владимир Эштреков после матча 28-го тура чемпионата России между железнодорожниками и "Краснодаром" (0:2) отметил, что это поражение нельзя сваливать на одного Неманью Пейчиновича. Сербский защитник при счете 0:1 сразу после пропущенного мяча отдал поперечную передачу, которую перехватил Федор Смолов. Он воспользовался этой ошибкой и за две минуты оформил дубль.

- Почему результат получился для "Локомотива" таким неутешительным?

- Хочу сказать, что ничего страшного не произошло. Есть еще две встречи в запасе. Все можно решить в следующем матче при своих болельщиках. А что касается игры, были две ошибки футболистов "Локомотива". Можно сказать, что соперник заставил ошибаться, и эти огрехи повлияли на матч. Но что случилось – то случилось. "Локомотив" выглядел достойно. Единственное – не смог забить, хотя моменты были, но реализация подвела.

- Чем вызвана ошибка Пейчиновича, которая привела ко второму голу?

- Не хочется заострять внимание на этом эпизоде и сваливать все на Пейчиновича. Наверное, соперник вынудил совершить эту ошибку. То же самое произошло в моменте с пенальти. Но нельзя допускать такие оплошности. В своей штрафной надо быть аккуратнее. Непосредственно при выходе из обороны допускать ошибку на таком уровне нельзя.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

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