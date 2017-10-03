Виталий Мутко: "Ряд рекомендаций по лимиту президент дал - озвучивать не буду"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что по вопросу лимита на легионеров он консультировался с Президентом страны Владимиром Путиным. По словам Мутко, надо защищать доморощенных игроков, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду, - отметил Мутко. - Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого- как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил - какой лимит у вас, как защищаете своих игроков. Такая позиция у нас - надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы - свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал - озвучивать не буду!