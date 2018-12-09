Виктор Классон: "Качество игры "Краснодара"? Есть, что улучшать"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ничьей против "Уфы" (1:1) в матче 17-го тура чемпионата России заявил, что его команде есть еще над чем поработать в своей игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Не доволен ни игрой, ни результатом, – отметил Классон. – В игре мы имели большое количество голевых моментов, но не реализовали их. Такое случается иногда, когда мяч не залетает в ворота, что бы ты ни делал.

– Кажется, что "Краснодару", чтобы заиграть, иногда нужно пропустить гол. С чем это связано?

– Я бы не согласился, потому что мы провели ряд матчей, где не пропускали первыми. Например, с "Ростовом", "Уралом". Когда мы пропускаем первыми, игра переходит в такую фазу, что соперники начинают больше обороняться и отдавать нам инициативу. Там совсем другой тип футбола идет.

– "Краснодару" не повезло в матче с "Уфой"?

– Я думаю, здесь сочетание множества разных факторов. Но нужно отдать должное "Уфе", которая всегда самоотверженно играет в обороне. И не везло нам тоже – сколько раз мяч в штангу попадал. Если бы реализовали все моменты, счет был бы 5:1. Такое иногда случается, когда ты просто не забиваешь.

– Насколько сложным для вас получился 2018 год?

– Год можно поставить нам в актив, потому что мы достаточно хорошо отыграли первую часть сезона. Мы идем вторыми в чемпионате, хорошо выступаем в Лиге Европы и сражаемся в Кубке России. Что касается качества нашей игры, то там есть еще поле, где улучшаться, но в целом первая половина сезона успешная для нас, и мы должны быть довольны тем, как ее провели.

– С какими чувствами едете на матч против "Севильи"?

– Это очень волнующее чувство, потому что играть на выезде с такой командой – всегда замечательно. Отправляемся в Испанию с мыслями о победе, потому что "Краснодар" – это не команда, которая играет все 90 минут на 0:0. Это будет интересный матч, но мы настраиваемся побеждать.