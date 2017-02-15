Виктор Классон: "Большинство отзывов о России были позитивными"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон остался доволен первыми впечатлениями от России. Хавбек перешел в кубанский клуб этой зимой из "Эльфсборга". По его словам, перед заключением контракта он успел обсудить переход с защитником московского "Динамо" Себастьяном Хольменом.

– Большинство отзывов о России были позитивными. Мне говорили: "Езжай и используй этот шанс!" – вспоминает игрок. – Советовался ли с Вернблумом из ЦСКА? Нет. Потому что мы незнакомы. То есть, конечно, мне известно, кто это такой. Но он закончил выступления за сборную Швеции еще до того, как меня стали вызывать в национальную команду. Так что встретиться в сборной нам так и не удалось. Зато у меня есть товарищ, который играет в ФНЛ за московское "Динамо", Себастьян Хольмен, с которым мы вместе играли в Швеции. Вот с ним я обсуждал переход. Никогда раньше не был в России, видел только фотографии из Краснодара. Однако реальность оказалась даже лучше, чем я ожидал. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Классона