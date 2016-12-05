15:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Доволен победой "Уфы" перед уходом в отпуск"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко рад победе над "Томью" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России. По словам специалиста, команда хорошо провела первую половину сезона.

- У "Уфы" были более качественные матчи, но сегодня нужно сделать скидку на погодные условия, - сказал Гончаренко во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол". - Мяч замер, непривычный отскок - в таких условиях тяжелее атаковать. Понимали, что "Томь" находится в состоянии, когда может сыграть либо хорошо, либо плохо. Довольны, что завершаем победой эту часть чемпионата. Мы хорошо поработали, набрали много очков.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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