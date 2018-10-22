Вице-президент "Спартака" Измайлов - об отставке Карреры

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов ответил на вопросы корреспондента "СЭ" об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны.

– Чем обусловлено решение по Каррере?

– Мы уже все сказали.

– И все же – в чем причина?

– Тоже уже сказали. На сайте есть вся информация.

– Кто станет преемником итальянца?

– Пока временно исполняющий обязанности (Рауль Рианчо, – Прим. "СЭ").

В воскресенье, 21 октября москвичи в 11-м туре РПЛ уступили на своем поле тульскому "Арсеналу" (2:3). Этот проигрыш стал для "Спартака" третьим домашним поражением в премьер-лиге подряд. (Арман Мкртчян)

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!