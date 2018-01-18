Валерий Непомнящий: "Шатов пригодился бы ЦСКА"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал о том, что его удивило решение тренерского штаба "Зенита" не брать на сборы полузащитника Олега Шатова. По его словам, россиянин совсем недавно был одним из лидеров клуба из Санкт-Петербурга.

– Удивлены решением тренерского штаба "Зенита" отказаться от Олега Шатова?

– Тоже не понимаю этот ход. Совсем недавно был период, когда он был лучшим. Они с Халком наравне вязали игру, и на это было очень интересно смотреть. Я читал, что у Олега трудный характер, но простых характеров вообще не бывает. Думаю, у него проблема личностного толка, а не футбольного. Ему нужно изменить отношение. Но вообще странно, что разбрасываемся игроками сборной. В то же время не думаю, что он будет не востребованным. Ему, конечно, нужно, как и Дзюбе, уходить в аренду.

– ЦСКА бы Олег пригодился?

– Безусловно. (Андрей СИЗЯКИН)