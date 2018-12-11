В Сети появилась аудиозапись с угрозами Глушакова в адрес жены

В Твиттере Breaking Mash появилась аудиозапись разговора хавбека и капитана "Спартака" Дениса Глушакова со своей супругой Дарьей. На ней 31-летний игрок в нецензурной форме обсуждает с женой проблему алиментов.

В частности, Глушаков угрожает Дарье ФСО и чеченцами. Он также назывет супругу "предательницей" и говорит, что в случае отказа от мирного решения вопроса, "сотрет ее в порошок".

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

19 октября Никулинский районный суд столицы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ – Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (то есть около 5 миллионов рублей в месяц из 15), а также назначил очередное заседание на 14 ноября, на которое супруги не явились.

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