Адвокат жены Глушакова – об обвинении Дениса в угрозе убийством

Сергей Жорин, адвокат жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, подтвердил и прокомментировал информацию о том, что Дарья подала в полицию заявление на футболиста, в котором обвиняет футболиста в угрозе убийством.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал Mash. Напомним, сейчас у пары идет бракоразводный процесс.

– Да, это правда, заявление на Дениса Глушакова действительно подано, – сообщил Жорин.

– Правда ли, что доказательством служат аудиозаписи? Что в них?

– Я не уполномочен комментировать доказательную базу, чтобы не оказывать влияние на проведение проверки. Все доказательства переданы правоохранительным органам, сейчас происходит проверка в соответствии с Уголовно-правовым кодексом (УПК). Все, что могу сказать – угрозы связаны с судебным процессом, который сейчас проходит. Лица, которые угрожали Дарье, требовали отказаться от того, что она описывает в просительной части – это касается алиментов и раздела имущества.

– То есть Дарье угрожал не только Глушаков, но и кто-то еще?

– Понимаете, я не могу утверждать, что это был конкретно Глушаков, хотелось бы, чтобы это установили правоохранители. Дарья выражает уверенность, что это Денис. (Иван Торопцев) ​

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