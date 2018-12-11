Адвокат Дениса Глушакова: "Угрозы Дарье со стороны моего доверителя? Дам комментарий после того, как разрешит Денис"

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова не стала подробно комментировать информацию о том, что Дарья Глушакова, супруга футболиста, подала на мужа заявление в УВД ЗАО Москвы.

В соответствии c данными Телеграм-канала Mash Денис не только отказывается платить алименты на содержание двух детей, но и пообщал убить Дарью.

- Пока не комментирую эту ситуацию, - сказала Дубровская корреспонденту "СЭ".

- А сможете комментировать?

- Когда мой доверитель разрешит, сразу отвечу на вопросы. (Арман Мкртчян)

Адвокат жены Глушакова – об обвинении Дениса в угрозе убийством