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Адвокат Дениса Глушакова: "Угрозы Дарье со стороны моего доверителя? Дам комментарий после того, как разрешит Денис"

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Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова не стала подробно комментировать информацию о том, что Дарья Глушакова, супруга футболиста, подала на мужа заявление в УВД ЗАО Москвы.

В соответствии c данными Телеграм-канала Mash Денис не только отказывается платить алименты на содержание двух детей, но и пообщал убить Дарью.

- Пока не комментирую эту ситуацию, - сказала Дубровская корреспонденту "СЭ".

- А сможете комментировать?

- Когда мой доверитель разрешит, сразу отвечу на вопросы. (Арман Мкртчян)

Адвокат жены Глушакова – об обвинении Дениса в угрозе убийством

 

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