Адвокат Дениса Глушакова: "Угрозы Дарье со стороны моего доверителя? Дам комментарий после того, как разрешит Денис"

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова не стала подробно комментировать информацию о том, что Дарья Глушакова, супруга футболиста, подала на мужа заявление в УВД ЗАО Москвы.
В соответствии c данными Телеграм-канала Mash Денис не только отказывается платить алименты на содержание двух детей, но и пообщал убить Дарью.
- Пока не комментирую эту ситуацию, - сказала Дубровская корреспонденту "СЭ".
- А сможете комментировать?
- Когда мой доверитель разрешит, сразу отвечу на вопросы. (Арман Мкртчян)
Адвокат жены Глушакова – об обвинении Дениса в угрозе убийством
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