"Уговорю Кокорина сыграть в футбол". Мамаев - о матче с сотрудниками "Бутырки"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО, информирует "МК". 30-летний хавбек заявил, что одобряет эту идею.

- Я, конечно, за! - сказал Мамаев в интервью обозревателю "МК" Еве Меркачевой. - Отличная идея! Все, что мне нужно, - чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего -уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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