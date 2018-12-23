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"Уговорю Кокорина сыграть в футбол". Мамаев - о матче с сотрудниками "Бутырки"

Павел Мамаев (в центре). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев (в центре). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник "Краснодара"  Павел Мамаев и нападающий "Зенита"  Александр Кокорин в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО, информирует "МК". 30-летний хавбек заявил, что одобряет эту идею.

Я, конечно, за! - сказал Мамаев в интервью обозревателю "МК" Еве Меркачевой. - Отличная идея! Все, что мне нужно, - чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего -уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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Дополнительная информация

https://www.mk.ru/social/2018/12/23/mamaevu-i-kokorinu-v-tyurme-pridumali-profilnoe-razvlechenie.html

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