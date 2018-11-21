Тренеры клубов РПЛ выступили за внедрение системы ВАР

Тренеры и руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России. Об этом сообщил лиги Сергей Прядкин.

ВАР была протестирована во время матча пятого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо" 25 августа. Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что ВАР будет использована в девяти матчах нынешнего футбольного сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

- Нам поступило письмо от РФС, в котором поэтапно расписано, как планируется ввести ВАР, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Вам первым сообщаю, что на совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе ВАР в России. Присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.

Пока известно, что тестирование ВАР будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта.