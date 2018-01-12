"Спартак" не собирается приобретать клуб хорватской высшей лиги

Как стало известно "СЭ", информация хорватского сайта germanijak.hr о возможной покупке совладельцами "Спартака" команды "Истра 1961" из города Пула не соответствует действительности. Красно-белые не заинтересованы в подобной сделке.
Напомним, что хорватский клуб, президент которого – российский предприниматель Михаил Щеглов, находится в тяжелом финансовом состоянии. Поиски инвесторов длятся уже несколько месяцев. (Вячеслав КОРОТКИН)
К.Б.Ын
Нефилим Не смогли купить Вериссимо - психанули и купили целый клуб)) 16:38--------- Лучше всю лигу оптом )))))
16:42
Нефилим
Не смогли купить Вериссимо - психанули и купили целый клуб))
16:38