14:53 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не собирается приобретать клуб хорватской высшей лиги

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Как стало известно "СЭ", информация хорватского сайта germanijak.hr о возможной покупке совладельцами "Спартака" команды "Истра 1961" из города Пула не соответствует действительности. Красно-белые не заинтересованы в подобной сделке.

Напомним, что хорватский клуб, президент которого – российский предприниматель Михаил Щеглов, находится в тяжелом финансовом состоянии. Поиски инвесторов длятся уже несколько месяцев. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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К.Б.Ын

Нефилим Не смогли купить Вериссимо - психанули и купили целый клуб)) 16:38--------- Лучше всю лигу оптом )))))

16:42

Нефилим

Не смогли купить Вериссимо - психанули и купили целый клуб))

16:38