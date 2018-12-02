Сергей Юран: "Идол для нормальных болельщиков "Спартака" не Каррера, а Романцев"

Бывший нападающий "Спартака " Сергей Юран поддержал защитника красно-белых Андрея Ещенко, который дал яркое интервью клубной пресс-службе.

- Слышал, что в клубе два, а может, даже и три лагеря. Определенные силы лезут в руководство и проплачивают всю эту шумиху на трибунах. Нормальный адекватный болельщик никогда не сделает Карреру идолом. Да, он хороший тренер. Ему надо сказать "спасибо" за то, что он с командой – подчеркиваю с командой! – выиграл золото. Идол – это Романцев. Олег Иванович выиграл не один раз, а на протяжении многих лет готовил команду и добивался с ней результата. И он никогда не скажет: "Я выиграл золото". Нет! Олег Иванович заметит: "Я помог команде стать чемпионом". Вот в чем вся разница. Тренеры в Европе прежде всего благодарят на пресс-конференциях игроков. А тут получается, что только Каррера – герой, а все остальные – никто.

– Сейчас самая обсуждаемая фигура в "Спартаке" – Глушаков. Не считаете, что именно Каррера сделал его в том сезоне таким топовым футболистом?

– А разве Глушаков плохо играл в "Локомотиве"? Каррера не сделал Дениса футболистом. Он уже был готовым игроком. Я не понимаю фанатов красно-белых.

– Почему?

– Еще полтора года они носили Глушакова на руках за важнейшие голы в концовках матчей. Чемпионские голы! И что он потом сделал такого? За что к нему сейчас так относятся? Я этого никак не возьму в толк. Семейные моменты не берем – это личная жизнь. Мутил против Карреры? Но тренер об этом не сказал. (Виталий Айрапетов)

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