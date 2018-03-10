Сергей Семак: "Уфа" должна была спокойнее доводить игру до победы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак остался доволен игрой своей команды в матче 22-го тура премьер-лиги с "Анжи" (3:2). Он отметил, что концовка встречи могла быть менее нервной.

– Начали здорово, 25 минут играли хорошо, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Семак. – Потом стало много борьбы, мы начали проигрывать единоборства, сели к воротам, стало много длинных передач.

У "Анжи" во втором тайме вышли высокие форварды, с ними было непросто бороться. Пропустили с необязательных навесов. Будем с этим разбираться. Устроили себе нервную концовку. Но хорошо, что вовремя собрались, смогли забить второй и третий мяч. Нужно было спокойнее доводить до победы. Концовка вышла нервная, началась открытая игра, все шли ва-банк, создавали много моментов, возникало много борьбы.

Но ребят поздравляю, они заслужили победу, молодцы. Первые 30 минут мы смотрелись очень здорово, не было даже подходов к нашим воротам. Мне игра нашей команды понравилась, за исключением борьбы за длинные передачи и навесы.

Как оценю дебют Сейдахмета? Где-то ему не хватало агрессивности, в основном в обороне, в атаке же хорошо участвовал, в двух голах был задействован. Понимаем, что он молод, знаем его сильные качества. Первый раз выходить всегда сложно, он справился с задачей, помог победить, с чем его поздравляю.

Трансляция матча "Уфа" - "Анжи"