Сергей Павлов: "Обидно пропускать с необязательного пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов признал, что у его команды не клеилась игра в атаке в матче 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). Также специалист назвал необязательной ошибку, которая привела к пенальти в ворота туляков, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– И нам отступать некуда, и "Локомотиву" надо брать очки. Если до игры мне сказали бы: "Вы сыграете вничью", ответил бы, что это хороший результат для выезда, – сказал Павлов. – Но когда остается две минуты, и вы пропускаете гол с абсолютно не обязательного 11-метрового (в том моменте можно было бы и по-другому сыграть), то, конечно, обидно. Но, чтобы таких ситуаций не возникало, надо было проводить контратаки, которые позволили бы отодвинуть игру от своих ворот, а они у нас не получались. В конце матча Чорлука уже играл центрального нападающего, давление на наши ворота было максимальным. С контригрой у нас не все в порядке. Бурмистров только начал играть после травмы, а Шевченко, Максимов, Горбанец еще на подходе.

– После матча в Екатеринбурге, где соперник тоже сравнял счет в концовке, вы сказали, что команда правильно играла до 70-й. Теперь удалось правильно действовать до 90-й? Почему случилась необязательная ошибка?

– Может, усталость сказалась. Ошибка была необязательной – это однозначно. Но в защите команда была выстроена абсолютно правильно. Нужно было больше выбегать в контратаку. Потому что, когда оказывается мощное давление, какой-то неудачный эпизод всегда случается. Вместе с тем надо отдать должное сопернику, который качественно атаковал. На нашем левом фланге обороны были проблемы. Они назревали, и потому я в ту зону Мухаметшина сдвинул. Но одно дело видеть, другое – решить вопрос на практике.

У нас слева могут играть два человека – Тесак и выбывший из строя Горбанец, который через два дня приступит к занятиям в общей группе. Но, с одной стороны, Самедов – игрок сборной страны, с ним непросто было справиться. С другой, там у "Локомотива" действовал не только он, туда три-четыре футболиста смещались. Доставка мяча очень опасная оттуда была. Оттого Мухаметшин играл левого полузащитника.