Сергей Кирьяков: "Сделаем все, чтобы остаться в премьер-лиге"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Томью" (3:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что нападающий Федерико Расич проявил себя не лучшим образом. Он добавил, что команда сделает все возможное, чтобы остаться в премьер-лиге.

– Расич на данный момент – основная сила "Арсенала" в нападении?

– Мы прекрасно понимаем, что он сегодня не очень хорошо себя проявил. В чем причина – будем разбираться. Мы сегодня с ним персонально разговаривали перед общей установкой. Не знаю, почему он не сделал того, о чем мы с ним говорили. Возможно, сказалось, что семья приехала. Маленький ребенок, может, не выспался. В любом случае, к нему есть много вопросов как по игровым действиям, так и по самоотдаче.

– А как Шевченко?

– Шевченко на фоне Расича сегодня неплохо вошел в игру. Действовал агрессивно, старался прессинговать, потерь у него было мало. Tго выходом также способствовал тому, что мы отодвинули игру от своих ворот.

– Довольны ли вы игрой обороны?

– И да, и нет. В первом тайме – да, во втором был этот провальный отрезок, на который мы обязательно обратим внимание при разборе матча.

– Каково состояние Вергары?

– У него есть определенные проблемы с коленом. Но надо считать еще иностранцев, не забывайте об этом.

– Все-таки сегодня 1 апреля. Понятно, что перед матчем было не до того, но, может, после финального свистка разыграли игроков или они вас?

– Да, сегодняшняя победа – это вообще неправда (смеется). Если серьезно, мы довольны тем, что взяли три очка. Тут не до шуток. Мы продолжаем борьбу. Я думаю, что каждый тур будет "на тоненького". Все зависит от нас, все в наших руках, и мы постараемся сделать все для того, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)