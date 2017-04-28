Сергей Карасев: "Не расстроен, что не буду работать на матче ЦСКА - "Спартак"

Российский арбитр Сергей Карасев, обслуживший матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА - "Локомотив" (4:0), отметил, что доволен своим назначением на эту встречу. По его словам, он ничуть не расстроен, что его не назначили на предстоящее дерби ЦСКА - "Спартак". Напомним, что Карасев был назначен на встречу ЦСКА - "Локомотив" после замены арбитра Алексея Еськова, который неудачно отработал на игре "Зенит" - "Урал. Если бы этого не произошло, Карасев мог бы быть назначен на дерби ЦСКА - "Спартак". Эту игру обслужит Владислав Безбородов.

- Очень приятно услышать теплые слова за судейство в свой адрес, - отметил Карасев в эфире программы "Свисток". - Особенно последнее время, когда на судей обрушивается много критики по поводу и без. Хочу обратиться к футбольному сообществу. Критиковать можно, но конструктивно, а не так, как порой случается сейчас. Поэтому желаю всем добра.

Что касается дерби ЦСКА - "Локомотив", то нам понравилось, как мы отработали. Команды уважали как друг друга, так и судейскую бригаду. Команды сразу поняли тот уровень судейства, который мы им предложили, и приняли его.

Расстроился ли я, что меня не назначили на матч ЦСКА - "Спартак"? Я не расстроился. Да и вообще редко бывает, что судья обслуживал два матча подряд с участием одной команды. Я отсудил матч, который доверило мне руководство, и очень рад этому.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.