Сергей Хусаинов: "У нас судей берут по принципу: "Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" рассказал, в чем заключается ошибка судьи Евгения Турбина, который работал на матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0). По его словам, арбитр должен понимать игру и предугадывать события.
– В чем, по-вашему, ошибся Евгений Турбин во вчерашнем матче?
– А что мешало Женьке Турбину в эпизоде с первым отмененным голом располагаться ближе к линии ворот?! Нас, например, всегда так учили. Был же "стандарт". Можно же было предугадать, куда полетит мяч. А Турбин этого не сделал. Ну расположись ты по-другому на поле – и никаких проблем не возникнет! Говорят, что его помощник был перекрыт и не видел толком эпизода.
– Это не так?
– Ребята, так он даже не добежал до нужного места?! Все это говорит о понимании игры, о предугадывании того, как будет развиваться атака. Если ты сам играл в футбол на более-менее нормальном уровне, для тебя это не станет проблемой. Ты поймешь, куда пойдет передача, если ее, конечно, не Иньеста выполняет. "Барса" – это все-таки другой уровень. Так что знать правила игры – мало! И вообще у нас судей берут часто не по спортивному принципу.
– А по какому?
– "Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси". Вот такой примерно принцип... (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ботаникум
Покупаются-продаются в Стране ЕРии водительские права, места в "госмуде", генеральские должности в МВД и ГК, за деньги пишутся "левые" кандидатские и докторские диссертации (даже "Царь Во-Во-Пу" обзавёлся дипломом "доктора экономических наук", за что вознаградил поспособствовавшего должностью ректора одного из старейших питерских вузов) и т.д. Вроде бы даже торгуют и доходными местами приходских священников и "православные чекисты": СИСТЕМА-то ОДНА, только названия "контор" РАЗНЫЕ!!!
18:27
MOCKBA
"Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси" - рассказал Хусаинов как он стал судьёй.
18:10
higagy
А, Хусаинов-то - образец для подражания, ошибок никогда не совершал. В прочем, тут вопрос в другом: что за фамильярное отношение к представителю своей же профессии? Когда такое несут всякие игрочишки, еще понять можно (хотя, публичная личность себе подобного позволять не должна), но человек в возрасте... Нет слов.
18:07