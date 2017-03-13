Сергей Хусаинов: "У нас судей берут по принципу: "Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" рассказал, в чем заключается ошибка судьи Евгения Турбина, который работал на матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0). По его словам, арбитр должен понимать игру и предугадывать события.

– В чем, по-вашему, ошибся Евгений Турбин во вчерашнем матче?

– А что мешало Женьке Турбину в эпизоде с первым отмененным голом располагаться ближе к линии ворот?! Нас, например, всегда так учили. Был же "стандарт". Можно же было предугадать, куда полетит мяч. А Турбин этого не сделал. Ну расположись ты по-другому на поле – и никаких проблем не возникнет! Говорят, что его помощник был перекрыт и не видел толком эпизода.

– Это не так?

– Ребята, так он даже не добежал до нужного места?! Все это говорит о понимании игры, о предугадывании того, как будет развиваться атака. Если ты сам играл в футбол на более-менее нормальном уровне, для тебя это не станет проблемой. Ты поймешь, куда пойдет передача, если ее, конечно, не Иньеста выполняет. "Барса" – это все-таки другой уровень. Так что знать правила игры – мало! И вообще у нас судей берут часто не по спортивному принципу.

– А по какому?

– "Кто хочет стать судьей? Ты? Заходи – заноси". Вот такой примерно принцип... (Виталий АЙРАПЕТОВ)