18:25 11 января | Футбол — РФПЛ

"Сантос" отклонил второе предложение "Спартака" по Вериссимо

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Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Тиагу Тавейра рассказал "СЭ" о том, что клуб отверг уже второе предложение "Спартака" о покупке футболиста. Ранее сообщалось, что бразильцы могут отпустить игрока, если выручат за его переход не менее десяти миллионов евро.

– В среду "Спартак" сделал второе предложение о покупке Вериссимо в размере шести миллионов евро, но "Сантос" его не принял, – сказал Тавейра.

– Торг продолжается?

– Я не знаю. (Гоша ЧЕРНОВ)

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Таблица переходов РФПЛ//
"Сантос" готов отпустить Вериссимо в "Спартак" более чем за 10 миллионов евро//
Президент "Сантоса" не хочет продавать Вериссимо в "Спартак"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (20)
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pahom-17

хахаха...половецкие пляски в разгаре...как под копирку с Луаном...и закончится думаю так же...только не очередным Рошей....

01:34

ЗЮК~

Содержимое питерских унитазов в панике.

20:44 11 января

Дядька

Самое забавное в таких новостях это наивные комментарии скверношей )

20:37 11 января

Drek

Ну вот..Санта-Луан вторая серия.Когда же эта журналистская шпана в С-Э поймет, что публиковать надо тогда, когда подписи стоят и бабки ушли на счет.

20:18 11 января

shpasic

враньё! в Спартак два раза не зовут!

20:08 11 января

Бу-га-га!

"Дизель-электропоезд Бухарест-Синая проследовал по первому пути!"©

20:07 11 января

vassel

Кто бы сомневался. Даёшь очередную серию Марлезонского балета!!!

20:00 11 января

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

А говорили что в Спартак два раза не приглашают.Врут?)))..Даже Масаи в Спартак уже не едут.Куда мир катится.))

19:52 11 января

Odissevs

Да и пошлите вы этих чудаков. Пусть от мёртвого осла уши им останутся. В Спартак попасть - это честь, пусть ещё постараются, кретины.

19:51 11 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А вообще заметка называется неверно. Правильнее было бы так: Сантос нагнул Шпортальке- 07 по Вериссимо!

19:49 11 января

max14195

Гаттузо Крут!!!!!!#! Вам в другую ветку, там где немытые буратино с шмоловым пытаются кому-нибудь впарить.

19:41 11 января

Петя

Борзеют бразильцы! Значит останутся при своих, а Спартак и другого защитника найдет!

19:18 11 января

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Сантос волнуется раз.... Сантос волнуется два.... Сантос волнуется три защитник Вериссимо в Спартак перейди

19:06 11 января

К.Б.Ын

Гаттузо Крут!!!!!!#! Вижу такое развитие событий. Бразилы будут водить свинтак за пятак почти до закрытия ТО и выжимать 10-12 мультов, не считая агентских и оплаты % прав, которые у других владельцев. Если Спам заплатит, то продадут. А скорее всего плюнут на свинарню и продадут в условный Спортинг за 6-7 и бонус с последующей продажи, а из Португалии уехать в ту же Испанию или АПЛ значительно проще. 18:59--------- Ты помылсо?)))

19:06 11 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вижу такое развитие событий. Бразилы будут водить свинтак за пятак почти до закрытия ТО и выжимать 10-12 мультов, не считая агентских и оплаты % прав, которые у других владельцев. Если Спам заплатит, то продадут. А скорее всего плюнут на свинарню и продадут в условный Спортинг за 6-7 и бонус с последующей продажи, а из Португалии уехать в ту же Испанию или АПЛ значительно проще.

18:59 11 января

eDmajor

Нужно 3-ий раз невод забросить...

18:59 11 января

К.Б.Ын

Как у нас во дворе грят: Последнее третье китайское предупреждение! ПотОм бъём морду :)

18:57 11 января

Gomer8888

К сесе пепе стоит присмотреться

18:47 11 января

onlywhitespartak

Чтож у нас за дурачки работают , не найти ни кого не могут , не договорится ! Попов и Асхабадзе на этом фоне вообще уровень Бог ! Уберите Измайлова с родионовым !!!!!

18:45 11 января

баламошка

Сжечь все плантации кофе ракетами!

18:39 11 января