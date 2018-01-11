"Сантос" отклонил второе предложение "Спартака" по Вериссимо

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Тиагу Тавейра рассказал "СЭ" о том, что клуб отверг уже второе предложение "Спартака" о покупке футболиста. Ранее сообщалось, что бразильцы могут отпустить игрока, если выручат за его переход не менее десяти миллионов евро.
– В среду "Спартак" сделал второе предложение о покупке Вериссимо в размере шести миллионов евро, но "Сантос" его не принял, – сказал Тавейра.
– Торг продолжается?
– Я не знаю. (Гоша ЧЕРНОВ)
В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
Таблица переходов РФПЛ//
"Сантос" готов отпустить Вериссимо в "Спартак" более чем за 10 миллионов евро//
Президент "Сантоса" не хочет продавать Вериссимо в "Спартак"
pahom-17
хахаха...половецкие пляски в разгаре...как под копирку с Луаном...и закончится думаю так же...только не очередным Рошей....
01:34
ЗЮК~
Содержимое питерских унитазов в панике.
20:44 11 января
Дядька
Самое забавное в таких новостях это наивные комментарии скверношей )
20:37 11 января
Drek
Ну вот..Санта-Луан вторая серия.Когда же эта журналистская шпана в С-Э поймет, что публиковать надо тогда, когда подписи стоят и бабки ушли на счет.
20:18 11 января
shpasic
враньё! в Спартак два раза не зовут!
20:08 11 января
Бу-га-га!
"Дизель-электропоезд Бухарест-Синая проследовал по первому пути!"©
20:07 11 января
vassel
Кто бы сомневался. Даёшь очередную серию Марлезонского балета!!!
20:00 11 января
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
А говорили что в Спартак два раза не приглашают.Врут?)))..Даже Масаи в Спартак уже не едут.Куда мир катится.))
19:52 11 января
Odissevs
Да и пошлите вы этих чудаков. Пусть от мёртвого осла уши им останутся. В Спартак попасть - это честь, пусть ещё постараются, кретины.
19:51 11 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А вообще заметка называется неверно. Правильнее было бы так: Сантос нагнул Шпортальке- 07 по Вериссимо!
19:49 11 января
max14195
Гаттузо Крут!!!!!!#! Вам в другую ветку, там где немытые буратино с шмоловым пытаются кому-нибудь впарить.
19:41 11 января
Петя
Борзеют бразильцы! Значит останутся при своих, а Спартак и другого защитника найдет!
19:18 11 января
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Сантос волнуется раз.... Сантос волнуется два.... Сантос волнуется три защитник Вериссимо в Спартак перейди
19:06 11 января
К.Б.Ын
Гаттузо Крут!!!!!!#! Вижу такое развитие событий. Бразилы будут водить свинтак за пятак почти до закрытия ТО и выжимать 10-12 мультов, не считая агентских и оплаты % прав, которые у других владельцев. Если Спам заплатит, то продадут. А скорее всего плюнут на свинарню и продадут в условный Спортинг за 6-7 и бонус с последующей продажи, а из Португалии уехать в ту же Испанию или АПЛ значительно проще. 18:59--------- Ты помылсо?)))
19:06 11 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вижу такое развитие событий. Бразилы будут водить свинтак за пятак почти до закрытия ТО и выжимать 10-12 мультов, не считая агентских и оплаты % прав, которые у других владельцев. Если Спам заплатит, то продадут. А скорее всего плюнут на свинарню и продадут в условный Спортинг за 6-7 и бонус с последующей продажи, а из Португалии уехать в ту же Испанию или АПЛ значительно проще.
18:59 11 января
eDmajor
Нужно 3-ий раз невод забросить...
18:59 11 января
К.Б.Ын
Как у нас во дворе грят: Последнее третье китайское предупреждение! ПотОм бъём морду :)
18:57 11 января
Gomer8888
К сесе пепе стоит присмотреться
18:47 11 января
onlywhitespartak
Чтож у нас за дурачки работают , не найти ни кого не могут , не договорится ! Попов и Асхабадзе на этом фоне вообще уровень Бог ! Уберите Измайлова с родионовым !!!!!
18:45 11 января
баламошка
Сжечь все плантации кофе ракетами!
18:39 11 января