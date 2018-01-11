"Сантос" отклонил второе предложение "Спартака" по Вериссимо

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Тиагу Тавейра рассказал "СЭ" о том, что клуб отверг уже второе предложение "Спартака" о покупке футболиста. Ранее сообщалось, что бразильцы могут отпустить игрока, если выручат за его переход не менее десяти миллионов евро.

– В среду "Спартак" сделал второе предложение о покупке Вериссимо в размере шести миллионов евро, но "Сантос" его не принял, – сказал Тавейра.

– Торг продолжается?

– Я не знаю. (Гоша ЧЕРНОВ)

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Таблица переходов РФПЛ//

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