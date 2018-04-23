Сальваторе Боккетти: "Ошибались не только мы с Комбаровым, но и все ребята"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что сегодня его команда должна была выигрывать, но не хватило времени.



– Массимо Каррера на пресс-конференции сказал, что сегодня главной проблемой была мотивация игроков. Как может не быть мотивации, когда команда борется за золотые медали?

– Я думаю, больше психологическая мотивация у нас была после поражения в матче с "Тосно". Было тяжело. Сегодня мы по любому должны были выигрывать, но не успели. Постараемся победить в следующей встрече. У нас должна быть мотивация, потому что сейчас наша цель – второе место.

– Если "Спартак" не займет второе место – это будет катастрофа?

– Конечно. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы были чемпионами год назад, поэтому как минимум должны занимать второе место.

– У вас была ошибка вместе с Комбаровым, когда "Спартаку" забили первый мяч. Сказалось, что вы с Таски долго не играли.

– Конечно, тяжело. Последний матч, когда я играл дома, был четыре месяца назад. Но сегодня ошибались не только мы с Комбаровым. Все ребята ошибались. Постараемся сыграть следующую встречу лучше, чем эту. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)